Litigano nel parcheggio. Due denunce

PERUGIA - Litigano nel parcheggio e finiscono denunciati. L’episodio si è verificato a Madonna Alta, dove al numero unico di emergenza era stata segnalata la presenza di due uomini che stavano litigando in modo molto acceso. L’auto di uno dei due è stata intercettata dagli agenti della volante mentre cercava di allontanarsi. Il conducente, identificato per un italiano 49enne che ha confermato di aver avuto una lite per futili motivi con un giovane albanese di 20 anni. Lite nel corso della quale, ha dichiarato, sarebbe stato minacciato con un cacciavite. Sottoposto a perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso del vanghetto da tartufo e del machete, i poliziotti hanno rinvenuto un involucro contenente dell’hashish. Per questi motivi, il 49enne è stato deferito per i reati di possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e minacce aggravate; inoltre, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di stupefacenti. Gli operatori hanno poi avvicinato e identificato l’altro uomo che è stato trovato in possesso di due cacciaviti, tre involucri di cellophane termosaldati contenenti cocaina e 330 euro in contanti, verosimilmente provento di spaccio. Il 20enne è stato denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere, minacce aggravate e possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.