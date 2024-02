Litiga con la ex per la tv e aggredisce i carabinieri

TERNI - Litiga con la ex ed aggredisce i Carabinieri: arrestato 28enne.I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Terni hanno tratto in arresto un 28enne abruzzese, gravato da precedenti, per resistenza e lesione a Pubblico Ufficiale. Nella serata di

giovedì scorso, una pattuglia dell’Arma era intervenuta presso un’abitazione del centro di terni dove era stata segnalata una lite in corso tra ex fidanzati, il 28enne ed una 27enne. Da quanto si è appreso, il motivo del contendere era a chi spettasse un televisore, comprato quando i due ancora convivevano. Ma nonostante la presenza dei militari gli animi della ex coppia non si sono calmati e, anzi, il 28enne ha cercato di danneggiare l’apparato televisivo, non riuscendovi per il pronto intervento dei carabinieri intervenuti sul posto.

In quel frangente, tuttavia, il giovane spintonava uno dei Carabinieri, facendolo

cadere e procurandogli lievi lesioni, finché non veniva bloccato e poi tratto

in arresto. Dopo una notte in camera di sicurezza, la mattina successiva si è svolto il rito direttissimo, all’esito del quale il Giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto la liberazione del giovane.