Lite Violenta a Terni, Un Ferito e un Denunciato dai Carabinieri

Una violenta lite nelle vicinanze di un bar di viale Brin finisce a coltellate. Il bilancio è di un ferito, fortunatamente in maniera lieve a un braccio, e di un denunciato dai carabinieri con le accuse di lesioni e porto abusivo di arma bianca. Un litigio talmente acceso che nemmeno l’arrivo delle forze dell’ordine ha convinto i rivali a smetterla: per dividerli i carabinieri, infatti, sono stati costretti ad utilizzare uno spray urticante. Il ferito, medicato sul posto dal personale di un’ambulanza del 118, è un moldavo di 23 anni; l’accoltellatore un nigeriano cinquantenne. Entrambi sono residenti a Terni. Il diverbio è scoppiato intorno alle 19.45 di martedì scorso nelle vicinanze del bar ed è presto degenerato, con uno dei contendenti che ha impugnato il coltello. Ignoti al momento i motivi del litigio, per accertare i quali continuano le indagini dei carabinieri, impegnati anche a ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio. Il coltello usato dal cinquantenne per ferire il rivale, con una lama di ben 25 centimetri, è stato sequestrato. Il comando provinciale dell’Arma coglie l’occasione per lanciare un appello ai cittadini, invitandoli a segnalare immediatamente situazioni di tensione o liti che potrebbero degenerare.