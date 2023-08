Lite tra parenti-coinquilini Spunta un coltello Ferito un ragazzo 20enne

Violenta lite tra parenti coinquilini finisce a coltellate. È successo nell’Orvietano, all’interno di un’abitazione, dove è scoppiato un acceso diverbio tra due giovani ventenni, di origini straniere. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che sono riusciti prontamente ad impedire che la situazione degenerasse e, dopo aver sequestrato il coltello utilizzato per l’aggressione ed accompagnato il giovane che lo aveva usato per ferire il coinquilino presso gli Uffici dell’Arma. La Procura della repubblica di Terni lo ha quindi denunciato in stato di libertà per il reato di "lesioni personali aggravate", attivando immediatamente il "codice rosso".

Applicata dunque la nuova normativa che prevede una maggiore velocità per l’avvio dei procedimenti penali che riguardano alcuni tipi di reati come i maltrattamenti in famiglia, lo stalking, la violenza sessuale con l’obiettivo di adottare più celermente provvedimenti destinati a proteggere le vittime.

Tra le novità la polizia giudiziaria che, acquisita la notizia di reato, riferisce al pubblico ministero anche in forma orale.

L’intervento dei carabinieri di Orvieto per sedare la lite tra inquilini fa parte di una serie di attività e di servizi di controllo sul territorio intrapresi in particolare nel corso del weekend appena concluso con l’obiettivo di garantire la sicurezza del territorio.

In questo contesto sono state identificate circa 300 persone e controllati oltre 250 veicoli.

In totale sono state elevate 12 sanzioni per violazioni al Codice della strada, tra le quali 3 per il mantenimento di una velocità pericolosa, 1 per guida in stato di ebbrezza alcolica nei confronti di un neopatentato, 2 per l’uso del telefono alla guida ed 1 per il superamento della striscia longitudinale continua.

Tra i servizi del fine settimana anche un provvedimento di ‘foglio di via con divieto di ritorno nel comune di Orvieto’ di una donna riconosciuta in giro per il centro.

I militari, una volta individuata la donna, le hanno contestato l’inottemperanza della misura al divieto e l’hanno deferita in stato di libertà alla competente Procura della repubblica di Terni.