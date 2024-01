Lite sulle strade di confine: "Ora petizione al prefetto"

BASTIA UMBRA – E’scontro politico, e non solo, dopo la presa di posizione di Fratelli d’Italia di Assisi e Bastia contro l’amministrazione guidata da Stefania Proietti per la manutenzione su due strade al confine fra i due Comuni, via India e via Sorignani. "Via India risulta a carico maggiore per i cittadini di Bastia, suscitando aspettative di maggiore sensibilità da parte della propria amministrazione, ma l’assessore del Comune di Bastia, Santoni, anziché cercare soluzioni punta il dito", incalza il Pd bastiolo che parla di accuse infondate ad Assisi. "Non crediamo che l’assessore Santoni abbia puntato il dito contro una amministrazione con la quale i rapporti e le collaborazioni sono ampiamente evidenti e rispettosi, riteniamo invece una sua legittima considerazione dopo la profusione di impegno in prima persona che aveva portato a definire un accordo tra le parti rimasto ad oggi nelle intenzioni" dice il sindaco Paola Lungarotti. Per via Sorignani anche i cittadini fanno sentire la propria voce, come Paolo Brufani, già amministratore di Assisi. Rileva come il Comune di Assisi abbia fatto la sua parte per la sistemazione delle strada che unisce Tordandrea a Costano senza che la stessa cosa possa dirsi per Bastia. Con la richiesta per far sì che la strada, nel tratto di competenza bastiolo, venga sistemata subito, con la massima urgenza, oltre che nella carreggiata anche nelle banchine, praticamente inesistenti e nella segnaletica. "Il comune di Bastia non meni il can per l’aia – dice Brufani – mentre gli utenti continuano a spaccare gomme e cerchioni oltre a rischiare incidenti. Occorre subito segnalare al Prefetto tale situazione inviando anche una petizione popolare".