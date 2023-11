Lite sull’affitto di casa. Proprietari minacciati con pistola ’scacciacani’

Lite tra padrone di casa e affittuario finisce con l’intervento della polizia, dopo che il locatario ha minacciato locatore e genero con una pistola scacciacani. Gli agenti coordinati dal vicequestore Adriano Felici hanno denunciato l’uomo, di 55 anni, per il reato di minacce gravi e minacce a pubblico ufficiale. Il 55enne, dopo una discussione con il locatore dell’abitazione in cui risiede, ha dato in escandescenze minacciando con una pistola il genero di quest’ultimo che era intervenuto per sedare la lite. La vittima, a quel punto, ha immediatamente richiesto l’intervento del personale del commissariato Gli agenti una volta sul posto hanno raccolto la versione del 55enne,il quale, dopo aver negato di detenere armi, ha minacciato i poliziotti. Gli operatori, quindi, hanno effettuato una perquisizione dell’appartamento, rinvenendo, celata tra alcuni indumenti, una pistola a salve priva del tappo rosso. L’arma era nascosta nel secchio dei panni sporchi. La pistola era una scacciacani ma la sua fattezza era una riproduzione fedelissima di un’arma a tutti gli effetti e che avrebbe potuto intimidire la gran parte delle persone che se la fossero trovata contro. Accompagnato negli uffici del commissariato, l’uomo è stato denunciato. Sequestrata la pistola. Intanto proseguono a Foligno anche i controlli straordinari del territorio, predisposti dalla Questura di Perugia in tutta la provincia, con l’obiettivo di innalzare la sicurezza e prevenire i reati predatori, i furti e le rapine.

Alessandro Orfei