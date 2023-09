Lite sul Servizio psichiatrico. Sindaco contro direttore Usl

TERNI Botta e risposta tra il sindaco Stefano Bandecchi e il direttore dell’Usl, Massimo De Fino, sulle condizioni del Servizio psichiatrico diagnosi e cura (Spdc). Il blitz del sindaco nella struttura è sfociato in una lettera di protesta alla Regione e in una segnalazione al Nas dei carabinieri. "La situazione della struttura è fatiscente – così il sindaco – al punto che i ricoverati vivono una situazione difficile per la sporcizia...I muri non sono mai stati pitturati: in alcuni casi presentano crepe e tracce di umidità. L’organizzazione del ritiro dei rifiuti è riprovevole...Il luogo è malsano per i ricoverati e per coloro che vi lavorano, che prestano il loro servizio con tanta dedizione". Per il direttore De Fino, però, tutto è dovuto a lavori iniziati lo scorso 11 settembre. "Sarebbe stato facile sospendere le attività per effettuare la manutenzione straordinaria, ma ciò non si è voluto fare proprio per non creare gravi disagi a utenti e familiari - sottolinea De Fino –. Si precisa altresì che il linoleum con l’invecchiamento ha assunto tale tonalità di colore, fermo restando che le condizioni igienico sanitarie del Servizio risultano idonee e che l’ambiente è sottoposto a regolare pulizia giornaliera con prodotti idonei igienizzanti".