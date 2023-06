Lite sui migranti a Padule "I sindaci nulla possono" Ma Girlanda accusa Stirati

Ha finito per assumere, com’era facilmente preventivabile, contorni politici la vicenda dei ventidue immigrati arrivati la scorsa settimana in una struttura privata di Padule, sulla base di una ripartizione definita a livello nazionale ed affidata per l’esecuzione alle varie Prefetture. Un percorso – come aveva spiegato il sindaco Stirati nelle comunicazioni effettuate al Consiglio comunale nella seduta di lunedì scorso – che è partito e si è concluso esclusivamente tra il locatario e la Prefettura, senza che siano stati coinvolti il sindaco e l’amministrazione comunale. Una procedura che tiene conto dell’emergenza del momento e della necessità di guardare in faccia la realtà: le condizioni di tante persone che si trovano in situazioni di guerra, mancanza di lavoro e prospettive con conseguente crisi economica, spingono a cercare prospettive migliori affrontando quasi sempre rischi che spesso si risolvono in tragedia.

Nonostante tutto sono montate le accuse al primo cittadino eugubino, formulate sui social dall’ex parlamentare azzurro e sottosegretario Rocco Girlanda, di aver subito la situazione per mancanza di autorevolezza. Da qui la replica del Sindaco Stirati nella quale rimarca come, data la contingenza particolare, "i sindaci nulla possono, se non, come stiamo facendo, favorire azioni di integrazione, di dialogo, di convivenza pacifica e costruttiva – scrive in un comunicato Stirati – cercando di mitigare con tutte le armi in nostro possesso una procedura che è un’operazione meramente emergenziale, calata dall’alto, che non può che generare resistenze, perplessità e reazioni negative, da parte nostra e di tutta la popolazione".

Da registrare anche una interrogazione del consigliere del gruppo misto Angelo Baldinelli, in cui si richiede se l’amministrazione abbia fatto i dovuti controlli per quanto riguarda l’abitabilità e le condizioni igienico-sanitarie del locale in cui vengono ospitati i migranti, nonostante la struttura abbia preso contatti, come già scritto, direttamente con la Prefettura, bypassando a causa della situazione emergenziale il passaggio con l’amministrazione, che dal canto suo avrebbe preferito sicuramente un maggiore coinvolgimento, pur rimarcando gli ottimi rapporti già costruiti con Questura e Prefettura.