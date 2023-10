Lite fra due donne al pronto soccorso: grave dopo la caduta

Perugia, 29 ottobre 2023 – Una donna di circa 58 anni è stata ricoverata in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Perugia, dopo essere caduta in terra e avere sbattuto la testa in seguito a un diverbio nella sala d'attesa della stessa struttura sanitaria.

La lite è avvenuta con un'altra donna, già identificata dai carabinieri della compagnia del capoluogo umbro e sulla quale è stata inviata un'informativa alla procura. In base a quanto accertato dagli investigatori, entrambe erano in stato di alterazione. Non sono chiari i motivi della lite ora al vaglio dei carabinieri.

(Notizia in aggiornamento)