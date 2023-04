Lite per gelosia finisce a pugni Botte nella notte per una donna

Scopre la compagna con l’amante, i due uomini giungono alle mani, interviene la polizia. E’ accaduto a Città di Castello nella zona Ansa del Tevere, di notte. Gli agenti del Commissariato sono intervenuti a seguito di una chiamata al Numero Unico di Emergenza, e si sono diretti nel parco attiguo a piazzale Ferri dove era stata segnalata una lite tra due persone. A richiedere l’intervento della polizia – stando a quanto poi appurato – è stato proprio uno dei due contendenti, evidentemente spaventato dall’atteggiamento aggressivo dell’altro.

Giunti sul posto, gli agenti della Squadra Volante hanno cercato di ricostruire la vicenda. L’uomo che aveva richiesto l’intervento ha riferito alle forze dell’ordine che, sospettando il tradimento da parte della propria compagna, si era appostato sotto l’abitazione della donna. Poco dopo arriva un’auto dalla quale scende la donna e insieme a lei, l’altro uomo. Tra i due nasce una colluttazione, volano insulti e un pugno.

A quel punto, colto dallo spavento, uno dei due chiama la polizia, l’altro risale in auto per darsi velocemente alla fuga. Gli agenti, prese le informazioni del caso, si sono quindi messi alla ricerca del veicolo che viene intercettato e fermato a poca distanza mentre procedeva a forte velocità per le vie cittadine. Il conducente – un uomo di nazionalità italiana di 70 anni – dopo essere stato sanzionato per guida ad alta velocità, ha confermato quanto accaduto, dichiarando di essere stato a sua volta vittima dell’aggressione.

Gli agenti hanno accompagnato i due negli uffici del Commissariato per informarli delle facoltà di legge. Al termine delle attività di rito, i poliziotti hanno inserito l’evento nell’applicativo interforze "Scudo", il software di supporto alla gestione delle attività di "pronto intervento, molto importante nell’ambito della prevenzione e del contrasto dei fenomeni connessi alle violenze domestiche o di genere". L’applicativo, destinato agli operatori delle forze dell’ordine, integra i sistemi operativi multimediali e informativi già in uso, consentendo di evidenziare i precedenti interventi degli equipaggi nei confronti di vittime di lite, o violenza, anche nei casi in cui non sia stata proposta denuncia o querela. In altre parole, i due ’contendenti’ sono stati segnalati e, a questo punto, faranno bene a darsi una calmata anche nei confronti della donna, visto che ormai sono già noti alle forze dell’ordine.