Lite e botte al rivale Poi fugge con gli amici

Lo avrebbe pestato e poi, mentre l’ambulanza lo medicava, lui se ne andava in auto insieme ad altri 4 amici. Lo hanno rintracciato gli agenti della questura di Perugia a poca distanza dal locale di Sant’Andrea delle Fratte dove si è verificata la lite. Domenica all’alba gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione di un’aggressione ai danni di un ragazzo. Al loro arrivo già c’erano gli operatori del 118 che stavano prestando le prime cure alla vittima picchiata. Partendo dalle testimonianze, i poliziotti si sono messi alla ricerca dell’auto sulla quale il presunto aggressore si era allontanato in direzione di via Leona Maccheroni.

Gli agenti si sono messi sulle tracce del veicolo che è stato fermato poco distante con 5 ragazzi a bordo, tutti gravati da precedenti di polizia. Durante i controlli, i poliziotti sono stati insospettiti dall’atteggiamento sfuggente di uno di loro, identificato poi per un 23enne italiano, che, per questo motivo, è stato fatto scendere dall’auto per un controllo più approfondito. Gli agenti hanno facilmente notato che la felpa del ragazzo era macchiata di sangue. Sentito in merito dagli agenti, il giovane ha cercato di giustificarsi in modo poco plausibile. I poliziotti, ritornati sul posto, hanno sentito una coppia di ventenni coinvolti nell’episodio, i quali hanno raccontato che, mentre stavano uscendo dal locale, avevano notato un giovane percuotere un loro amico. Nel tentativo di soccorrerlo, i due erano stati, a lor volta, aggrediti dal 23enne, sostenuto da un gruppo di giovani, arrivati in suo aiuto. La coppia, dopo essere stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia, ha poi sporto denuncia contro il 23enne, riconosciuto come l’autore dell’aggressione. Per questo motivo, il ragazzo è stato denunciato per il reato di lesioni personali. Proseguono, intanto, le indagini finalizzate ad accertare la dinamica dei fatti e a individuare, eventuali, ulteriori responsabili.