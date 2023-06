Lite “animata“ tra vicini per questioni di eredità

La lite tra vicini di casa si era “animata“ così tanto che sono stati chiamati a intervenire gli agenti di polizia del Commissariato di Spoleto. Che, una volta sul posto, hanno lavorato per ricostruire cosa stesse accadendo. I poliziotti hanno quindi preso contatti con chi aveva telefonato al numero di emergenza che ha raccontato agli agenti come, negli ultimi tempi, i rapporti con il vicino di casa si erano fatti sempre più tesi. Tutto per colpa di un contenzioso riguardante la divisione ereditaria dello stabile in cui entrambi vivono.

L’uomo ha poi raccontato alla polizia che quel pomeriggio, dopo l’ennesima lite, la discussione era degenerata e il vicino, dopo essere entrato nella sua proprietà, l’aveva minacciato. E lui aveva deciso di chiamare il numero d’emergenza, temendo che la situazione potesse in qualche modo volgere al peggio. Il “rivale“ si era poi allontanato.

A quel punto gli agenti, constatato che l’uomo non era più presente, hanno verificato l’eventuale possesso di armi da parte dei contendenti, approfondimenti che hanno avuto esito negativo. Una pratica di routine, in queste circostanze.

Al termine degli accertamenti, gli agenti hanno quindi inserito l’evento nell’applicativo Scudo (anche questa è un’attività di routine in casi del genere) e invitato il richiedente a richiamare in caso di necessità, informandolo, inoltre, delle proprie facoltà di legge.