“L’Italia vincente“: così FdI illustra il suo primo anno di governo

PERUGIA - "L’Italia vincente" è il titolo dell’iniziativa dei gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia di Camera e Senato in tutte le Regioni italiane per raccontare il primo anno di governo Meloni, i successi raggiunti, le cose fatte, le cose da fare da qui ai prossimi quattro anni. In Umbria si svolgerà domani a Foligno al Teatro San Carlo. L’appuntamento umbro, precedentemente rinviato in occasione delle esequie del presidente Giorgio Napolitano e inizialmente previsto al Barton Park di Perugia, è fissato alle 9,30. Porteranno i saluti Stefano Zuccarini, sindaco di Foligno, Donatella Tesei, governatrice umbra e Marco Squarta, presidente del Consiglio regionale. A introdurre i lavori il coordinatore regionale di FdI Emanuele Prisco (foto) e poi alle 10.45 collegamento del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e un dibattito sul primo anno e alcune riforme del Governo. Alle 12 tavola rotonda intitolata "Governare il sogno": l’appuntamento di domani fa seguito al dibattito sulla Riforma della giustizia che ha visto tra gli altri protagonisti il Ministro Carlo Nordio.