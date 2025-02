L’Italia del dopoguerra raccontata al ’Mazzatinti’

GUBBIO – Partirà oggi il ciclo di incontri organizzato dal Polo Liceale "G. Mazzatinti" e dedicato alla storia italiana, dal secondo dopoguerra alla nascita della Seconda Repubblica, che vedrà la partecipazione di docenti, del territorio e non solo, esperti in materia. L’iniziativa culturale si propone di promuovere in quattro incontri una riflessione approfondita sulla "sensibilità storica" e sulla comprensione degli eventi che hanno plasmato l’Italia contemporanea. Il primo appuntamento, condotto da Giancarlo Pellegrini e dal titolo "Il 1968 e l’onda lunga", è previsto per oggi alle 14:30 presso l’aula magna "Luciano Fabio Stirati" della sede di Piazzale Leopardi del liceo eugubino. Il secondo sarà invece il 27 febbraio dalle 15 alle 17, con lo storico Formigoni che parlerà del caso Moro, mentre il terzo, con lo stesso orario del secondo, sarà il 18 marzo: a tenere la lezione "Il blocco di sistema" sarà il filosofo Colombo. Ultimo appuntamento con la docente del Polo Liceale eugubino Maria Cristina Salciarini, che il 15 aprile, dalle 14:30 alle 16:30, tratterà il tema "Storia e politica dell’integrazione europea".