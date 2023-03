"Liste d’attesa: il 13% di umbri dal ’privato’"

Per combattere le liste d’attesa lunghissime nella sanità pubblica, Codacons e Articolo 32 (associazione specializzata nella tutela del diritto alla salute) lanciano anche in Umbria una nuova battaglia legale a favore degli utenti. "Una situazione di grave crisi che spinge una fetta sempre più larga di cittadini a rivolgersi alla sanità privata – affermano le due associazioni –, pagando di tasca propria le prestazioni. E chi non può permettersi di eseguire visite e interventi presso strutture private è costretto ad attendere i tempi infiniti della sanità pubblica, rischiando di veder peggiorare le proprie condizioni con ripercussioni anche gravi sul fronte della salute. In base agli ultimi dati Istat, nel 2021 in Umbria il 13% delle persone che avevano bisogno di visite specialistiche o esami ha dichiarato di aver rinunciato per problemi economici o legati alle difficoltà di accesso al servizio". "Proprio per sostenere i cittadini danneggiati dalle liste d’attesa nella sanità pubblica", Codacons e Articolo 32 lanciano "una nuova iniziativa legale, mettendo a disposizione degli utenti dell’Umbria un modulo attraverso il quale ottenere dalla propria Asl il rimborso del costo sostenuto per le prestazioni sanitarie eseguite presso professionisti e strutture private a causa dell’oggettiva impossibilità di effettuare le medesime prestazioni presso il Servizio Sanitario Nazionale, in considerazione di tempi di attesa eccessivi". Per info https:codacons.itliste-dattesa-infinite-ora-basta