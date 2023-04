Liste d’attesa, i 'rimedi'. Regione sferza i direttori: "Parlate con i cittadini"

Perugia, 22 aprile 2023 - Non basta fare cose, bisogna anche saperle raccontare, o meglio, comunicare. Anche in un ambito delicato, spinoso, come quello della Sanità. Ecco che la Giunta regionale imprime un nuovo "input" ai direttori delle Asl e degli ospedali, per cercare di migliorare la situazione di quello che è uno dei principali nervi scoperti: le liste d’attesa. E non solo per migliorare le prestazioni, ma anche per comunicare quello che si sta facendo. Al punto che in una delibera approvata dall’Esecutivo di Palazzo Donini nella seduta di metà settimana, è stato messo nero su bianco che "i vertici organizzativi delle aziende sanitarie regionali (direttori di distretto, direttori di presidio e direttori generali) dedichino tre ore settimanali ciascuno al ricevimento dei cittadini, nei casi in cui l’attività degli organismi preposti a livello aziendale a fornire risposte (e cioè gli Uffici relazioni con il pubblico) non abbiano consentito il superamento delle criticità rappresentate".

Il motivo? "Apportare benefici concreti ai cittadini al fine di garantire a livello aziendale un sistema integrato di comunicazione fondato sulla cultura dell’ascolto e sull’empowerment (potenziamento) della persona". Obiettivo di questi incontri, dice la delibera, sarà "esaminare punti controversi e consentire una risposta coordinata e continuativa ai bisogni sanitari". Tra l’altro, i direttori, dovranno poi presentare una relazione bimestrale.

Con l’ultimo punto molto eloquente: "Il presente provvedimento costituisce direttiva vincolante". Inutile nascondere quindi che le cose non vanno affatto come si sperava. La giunta spiega nella delibera che "la comunicazione ai cittadini ha assunto un’importanza strategica fondamentale", sia prima che dopo la pandemia quando "si è assistito a un incremento della domanda di prestazioni sanitarie, con conseguente allungamento dei tempi di attesa. Il governo delle liste di attesa – scrive Palazzo Donini – è diventato uno dei problemi maggiormente avvertiti dai cittadini e pertanto uno degli obiettivi prioritari di Servizi sanitari regionali".

In una riunione di qualche giorno fa, la Direzione sanità regionale è stata molto chiara con i direttori: "Azzerare entro luglio le prestazioni finite nei percorsi di tutela anche attivando una specifica procedura che permetta al paziente di effettuare la prestazione tramite il privato accreditato nei limiti di legge.