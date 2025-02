"Liste d’attesa, bene l’impegno della Regione"

SPOLETO - "Le iniziative intraprese dalla Presidente Stefania Proietti per il recupero delle liste d’attesa e la riorganizzazione delle attività sanitarie confermano come la Salute e l’attenzione verso i cittadini siano la priorità di questo nuovo governo regionale. L’aumento di oltre 30.600 posti nelle agende di prenotazione rappresenta un segnale concreto dell’impegno profuso per garantire un accesso più rapido ed efficiente alle prestazioni sanitarie". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale Stefano Lisci (Pd), che annuncia anche la programmazione di un sopralluogo, insieme alla Presidente Proietti, nell’ospedale di Spoleto: "Come la Presidente mi ha confermato personalmente anche nei giorni scorsi, in occasione di un’interlocuzione privata, c’è la piena volontà di procedere con questo approccio, determinato e coerente, per affrontare tutte le questioni che sono al centro del programma, compresa quella relativa alla riattivazione dei reparti dell’ospedale di Spoleto per cui la Presidente si è impegnata in modo chiaro e diretto con i cittadini, anche in occasione della recente consegna delle firme a Palazzo Cesaroni". Lisci pone l’accento anche su un altro aspetto: "L’attenzione rivolta al rispetto degli ambiti territoriali di garanzia dimostra una sensibilità nuova verso le esigenze dei cittadini, che potranno trovare risposte sanitarie sempre più puntuali anche nei territori di appartenenza: nel complesso processo di smaltimento delle liste d’attesa, si inizia a tenere conto della provenienza geografica degli utenti e questo consentirà di superare gradualmente il cosiddetto turismo sanitario, altra questione che sta molto a cuore ai cittadini. Inoltre, il coinvolgimento dei centri privati accreditati, in un’ottica di collaborazione e supporto e non di concorrenza, rappresenta un passo importante per rafforzare il sistema sanitario pubblico regionale".