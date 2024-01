L’ispettore Bolli al comando della polizia stradale

ORVIETO Il comandante della sottosezione della polizia stradale di Orvieto è l’ispettore Massimiliano Bolli. L’incarico è stato conferito con un decreto firmato da Teseo De Sanctis, dirigente del Compartimento polizia stradale per il Lazio e l’Umbria. Bolli è di fatto al comando dallo scorso luglio quando ha sostituto Stefano Spagnoli, comandante che è andato in pensione dopo molti anni di brillante servizio e che ora si candida a sindaco di Orvieto. Figlio della realtà orvietana e della specialità, l’ispettore Bolli, è arrivato nel 1998 alla sottosezione dopo varie esperienze in polizia che hanno inizio con il suo arruolamento nel 1992. Anni di attività investigative ricche di successi insieme ai colleghi della squadra di polizia giudiziaria di cui ha assunto il comando nel 2006. Il percorso professionale, quasi tutto espletato alle dipendenze della specialità della stradale, i ruoli e gli incarichi di responsabilità’ ricoperti, che hanno contribuito ad acquisire e perfezionare le qualità richieste per assolvere alle funzioni di comando, hanno determinato il conferimento dell’incarico di comandante.