L’iron man Piersantelli compie la grande impresa

Umbria
CronacaL’iron man Piersantelli compie la grande impresa
17 set 2025
ALBERTO CECCONI
Cronaca
L’atleta al 18° posto mondiale nei campionati di Nizza

GUALDO TADINO- Alessandro Piersantelli è tra gli iron man più forti del mondo: domenica scorsa, a Nizza, si è piazzato al 18° posto assoluto della graduatoria della "Iron Man World Championship", una delle gare più prestigiose e difficili del mondo del triathlon. Con alle spalle una preparazione lunga ed intensa, durata ben 7 mesi, non senza numerosi sacrifici e sfide, ha affrontato le gare con grande determinazione ed impegno. Nella prima prova è stato protagonista con una nuotata impressionante ed ha completato i 3.800 metri in poco più di un’ora. Successivamente, ha gestito ottimamente i 180 km di bicicletta, nonostante il dislivello importante del percorso, chiudendo con una media di oltre 30 km/h. Nella maratona finale ha espresso il meglio di sé, concludendo la gara in meno di 3 ore e 30 minuti: quest’ultima prestazione gli ha permesso di chiudere la gara con un tempo finale complessivo di 10 ore, 38 minuti e 55 secondi, e di posizionarsi al 18° posto mondiale tra gli atleti più forti del mondo. L’atleta della Foligno Triathlon Winner, che ha rappresentato Gualdo Tadino in questa importante competizione, al termine della gara, ha espresso soddisfazione: "Emozioni e pelle d’oca km dopo km. Concentrazione mistica ed emozioni indescrivibili. A febbraio ho iniziato un viaggio che si è concluso nel migliore dei modi, non potevo chiedere di più!". Un grazie a chi lo ha supportato: la famiglia, Best Bike, Centro medico Adoc, Filippo Mencarelli e l’allenatore Luca Mancinelli. Alberto Cecconi

