L’intrigo dei palazzi della Posterna. C’è l’ idea del patrimonio comunale

Parte dei palazzi della Posterna potrebbe essere acquisita al patrimonio pubblico. È quanto emerge dalle parole del sindaco Andrea Sisti, che durante la conferenza stampa di fine anno ha affrontato anche quella che è a tutti gli effetti la vicenda più complicata da risolvere per l’amministrazione comunale. Sì perché la problematica persiste da anni e la Procura della Corte d’Appello di Firenze continua a sollecitare l’ente pubblico per trovare una soluzione alternativa alla demolizione di quei due palazzi, che con il terzo grado di giudizio sono stati ritenuti abusivi e su cui pende comunque un’ordinanza di demolizione. Una soluzione che non sono riusciti ad individuare né il sindaco Cardarelli né il successore De Augustinis, ma Sisti è intenzionato a chiudere una volta per tutte la pratica e si prepara ad incontrare il costruttore Rodolfo Valentini ed i condomini per illustrare la proposta dell’ente per sanare gli abusi.

Secondo il sindaco una parte dell’immobile sarebbe sanata attraverso l’articolo 38 del testo unico per l’edilizia, che prevede la procedura a titolo oneroso, mentre per sanare il rimanente ci si appellerebbe all’articolo 31 dello stesso regolamento, che prevede invece l’acquisizione dell’immobile abusivo al patrimonio pubblico. Lo stesso Sisti ha sottolineato che l’ipotesi dell’acquisizione era già stata presa in considerazione dall’amministrazione De Augustinis. Effettivamente a tale proposito ci fu anche una delibera di giunta che fu anche impugnata dinnanzi al Tar dai condomini. La stessa Giunta De Augustinis aveva anche preso in considerazione l’ipotesi della sanatoria a titolo oneroso ed aveva anche fatto stimare dall’agenzia delle entrate il valore dell’immobile ritenuto abusivo. Sisti ha parlato anche di una nuova stima senza però accennare alcuna cifra. È chiaro che la soluzione dell’acquisizione a patrimonio pubblico non piace al costruttore, che attende con ansia l’esito del procedimento civile per la richiesta del risarcimento danni di circa 4,5 milioni di euro a cui si aggiunge quella dei condomini di 6 milioni di euro. Il costruttore i, come noto, ha realizzo gli immobili su licenza edilizia rilasciata dallo stesso Comune di Spoleto con tanto di autorizzazioni della Sovrintendenza. A margine di questa vicenda c’è anche quella legata ai terreni dei parcheggio coperto della Posterna per cui il comune è stato condannato a pagare al proprietario oltre 500mila euro.