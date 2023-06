L’intervento su radio 24

Bandecchi show nel suo intervento a “La Zanzara“, su Radio 24. "Non sono fascista, ma Mussolini ha fatto cose buonissime, come le pensioni e la sanità per tutti, ma ha fatto anche grandi puttanate come le leggi razziali ed allearsi con Hitler. Mussolini era uomo di sinistra, gestiva l’Avanti, e i mostri vengono da sinistra". Così il neosindaco che ha poi spiegato, rispondendo alle domande in studio, che il Gay pride "lo possono fare serenamente, glielo finanzio", e che non vede problemi per la presenza degli stranieri a Terni: "No, per me possono venire tutti i neri da ogni parte del mondo". "Farei centrali nucleari da ogni parte, non solo a Terni - ha detto ancora Bandecchi a ’La Zanzara’ –. Non so quale sia il problema, abbiamo l’Appennino desertificato con paesi spopolati. Poi parliamo di centrali nucleari anche perchè sennò i nostri figli dovranno andare a fare i camerieri a qualcuno, tipo la Cina". A una domanda sulla possibile legalizzazione delle droghe leggere, Bandecchi ha risposto: "Sulle droghe bisogna stare attenti, ho un fratello che si è impiccato per droga. Le canne so che non contano una mazza, mi sconvolge di più un onorevole che si fa di cocaina piuttosto che uno che si fa una canna. La cannabis se la possono fare". E ancora: "I russi hanno sbagliato, chi invade sbaglia, fanno bene a difendersi gli ucraini; quando sarò a Roma tra quattro anni e mezzo farò i decreti giusti e ci mando anche i paracadutisti"