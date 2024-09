L’Inner Wheel sostiene l’Augusta Il club Inner Wheel Perugia ha donato per il restauro del manoscritto del 300 "La matricola dei Ciabattini" alla Biblioteca Augusta, nell'ambito dell'Art Bonus. Il documento storico contiene lo statuto del 1321 e i nominativi degli iscritti all'Arte fino al XVIII secolo. La presidente Ferretti esprime orgoglio per il sostegno alla conservazione della memoria storica su carta.