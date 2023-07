L’inflazione non "molla" Voli, aumenti da brivido: in un mese 17% in più

Un volo nazionale di andata e ritorno da Sant’Egidio che a maggio costava 200 euro, a giugno è salito a 235 euro. E certamente in questo mese di luglio i rincari saranno pure maggiori. Anche Perugia risente del caro-aerei: l’Ufficio di statistica del Comune ha infatti rlevato un aumento del 17,4 per cento in un mese sui voli da e per l’Italia e dell’8,1 per cento su quelli internazionali. Ma rispetto a un anno fa in rincari sono stati del 29 e 22 per cento. E’ sicuramente una delle voci più significative cresciute a giugno, con il costo della vita che sta rallentando lentamente nel capoluogo: quello annuo è sceso al 7,2 anche se il mensile (congiunturale) fa rilevare un più 0,2. Una discesa iniziata a ottobre 2022, quando venne toccato il picco con il 13,1% (doppia quasi rispetto al tasso attuale). Una ripresa c’era stata poi a marzo, ma subito dopo il calo è ripreso. A frenare questo mese il costo di gas ed energia e dei combustibili, con i prodotti alimentari che rallentano, anche se il riso costa ancora il 31% in più dell’anno scorso e lo zucchero addirittura del 48,8 per cento. E Perugia inizia a calare anche nella classifica delle città più care. In testa alla graduatoria c’ Genova dove l’inflazione tendenziale più alta d’Italia, pari a +8,5%, si traduce nella maggior spesa aggiuntiva annua, equivalente a 1853 euro per una famiglia media. Medaglia d’argento per Firenze, la quarta inflazione più elevata del Paese, +7,6% su giugno 2022 e un incremento di spesa pari a 1772 euro a famiglia. Sul gradino più basso del podio Grosseto che, pur avendo la stessa inflazione di Firenze, +7,6% ha una spesa supplementare pari a 1713 euro annui per una famiglia tipo. Al quarto posto Milano, +6,3% e una stangata pari a 1710 euro. Seguono Bolzano (+6,4%, +1701 euro), Siena (+7,5%, +1691 euro), al settimo posto Varese (+6,4%, +1688 euro), poi Lodi (+6,6%, +1675 euro) e Perugia al nono posto con un +7,2%, e 1654 euro in più. Chiude la top ten Lecco (+6,5%, +1650 euro). In testa alla classifica delle regioni più costose con un’inflazione annua a +8,2%, la più alta d’Italia, la Liguria che registra a famiglia un aggravio medio pari a 1692 euro su base annua. Segue però l’Umbria (secondo posto), dove la crescita dei prezzi del 7,2% implica un’impennata del costo della vita pari a 1626 euro, terza la Toscana, +7,2% e un rincaro annuo di 1595 euro.