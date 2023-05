L’Infiorata del terziere Casalino Omaggio al Perugino Divin pittore

CITTÀ DELLA PIEVE – Il tema scelto per il 2023 è ’Il dolce stile del Perugino’, in occasione della ricorrenza del cinquecentenario della morte del Divin pittore, Pietro Vannucci. A Città della Pieve fervono i preparativi, da parte del Terziere Casalino, per la 58esima edizione dell’Infiorata di San Luigi Gonzaga che quest’anno si terrà dal 15 al 25 giugno. Da giorni i maestri infioratori sono alle prese con la raccolta e l’essiccazione di fiori, erbe, semi e vegetali variopinti. L’Infiorata è frutto di un intenso e articolato lavoro di squadra che coinvolge tutta la comunità: bambini, ragazzi, adulti e anziani travolti da un’unica passione, uniti nella condivisione di sentimenti di devozione, creatività e spiritualità. E’ un grande momento di aggregazione, al quale tutti partecipano spontaneamente, offrendo la propria collaborazione: dai bambini che, con il loro entusiasmo e con la loro voglia di fare, colorano tutto il gruppo, passando per gli adulti e finendo con le persone anziane che, con la loro esperienza, apportano preziosi contributi. Il tema scelto per il 2023 è ’Il dolce stile del Perugino’, in occasione della ricorrenza del cinquecentenario della morte del Divin pittore, Pietro Vannucci.