L’infermiere Massimo Filippi nominato Cavaliere della Repubblica

Un prestigiosissimo riconoscimento che premia molti anni d’ impegno. E’ la nomina a Cavaliere della Repubblica conferita dal presidente Sergio Mattarella a Massimo Filippi (nella foto), infermiere 61enne, in servizio al dipartimento di emergenza urgenza del pronto soccorso dell’ospedale. Le più sentite congratulazioni a Filippi sono state formulate dalla direzione strategica aziendale, dalla direzione del “Santa Maria della Stella”, dal direttore del pronto soccorso Cesare Magistrato, da amici e colleghi. Un prestigioso e meritatissimo riconoscimento a un professionista di grande valore e sempre in prima linea, con passione e impegno, insieme ai colleghi e operatori del “Santa Maria della Stella”, per salvare vite e garantire cure e assistenza di qualità alla popolazione. Il premio conferito all’infermiere è infatti un riconoscimento anche per tutti gli operatori sanitari che lavorano nel campo del pronto soccorso; come tale è stato considerato dal personale dell’ospedale.