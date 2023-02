"L’indifferenza è pericolosa Bisogna fermare tutte le guerre"

Giovani venuti da lontano, ma anche meno giovani che però non sono voluti mancare. Tante le storie e i volti che si sono incrociati nella Marcia della pace di notte PerugiAssisi, sulle orme di Aldo Capitini, ad un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina. Tanta gente comune, diverse le associazioni impegnate del sociale. Il filo rosso però è uno solo: la richiesta a gran voce del cessate il fuoco in Ucraina e in tutti i conflitti ancora aperti nel mondo. Per farla hanno imbracciato una torcia, con l’obiettivo di illuminare con la luce della speranza, la notte della violenza. "L’indifferenza è pericolosa, fermiamo le guerre!" è lo striscione dietro al quale hanno camminato i marciatori della pace, ritrovatisi ai Giardini del Frontone dopo una serata alla Sala dei Notari nella quale si sono susseguiti interventi di ogni genere per chiedere stop alla violenza.

Forte il monito alla politica e altrettanto veemente il richiamo ai principi e all’impegno di Papa Francesco. "Sono colpito dalla presenza e dalla determinazione di tante persone – ha detto Flavio Lotti, coordinatore della Tavola della Pace, alla partenza della Marcia – però ancora non basta. Serve l’impegno della politica. Papa Francesco è l’unico che sta leggendo la complessità del nostro tempo e ci sta aiutando ad andare al cuore dei problemi. La politica, invece, si sta suicidando". Alla politica forte il monito anche dalla Sala dei Notari, dove oltre agli interventi dei tanti ragazzi di fuori regione, come la folta delegazione dei studenti dell’Università di Padova, è risuonato l’appello dell’arcivescovo di Perugia Ivan Maffeis: "Un anno di guerra ci ha riportato indietro nel tempo, in un clima che la mia generazione aveva superato. Nostro compito è quello di promuovere una cultura che non si rassegni all’ineluttabilità della guerra. Meglio un anno di trattativa che un solo giorno di guerra". In cammino per la pace c’è anche padre Enzo Fortunato: "La notte non è solo tenebre ma anche sogno – ha detto – e Papa Francesco è la grande luce nel buio dell’umanità. Una luce che orienta in un momento molto complesso". Accorato l’appello di Marco Tarquinio, direttore di Avvenire: "Siamo in una fase in cui non si accettano voci discordanti e si sta scivolando verso la guerra". "E’ come se la pace fosse stata sfilacciata, un filo dopo l’altro, come la tela di Penelope. Il clima è quello di una guerra che è la normalità, quando invece la guerra non ha risolto mai niente", è stato il saluto di Mario Giro, della Comunità di Sant’Egidio. Collegato con i Marciatori da Gerusalemme anche Andrea De Domenico, vicedirettore dell’Ufficio per gli aiuti umanitari delle Nazioni unite: "Il mondo è in una fase complicata e le Nazioni Unite faticano a portare avanti messaggi di pace. Serve una linea rossa che conduca da Assisi a Gerusalemme, perché la culla delle religioni, oggi, è una culla di dolore".

Alessandro Orfei