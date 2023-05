L’incrocio tra domanda e offerta di lavoro

Chiostro Boccarini gremito di studenti per la quarta “Fiera del lavoro“ nell’ambito di “Giovani in cantiere“, iniziativa della Provincia, in collaborazione con Ufficio scolastico provinciale, Arpal, Adisu, Anci e Its Umbria Academy, per avvicinare domanda e offerta di lavoro. "La presidente della Provincia, anche come sindaco di Amelia, la direttrice dell’Ufficio scolastico provinciale, Filomena Zamboli, il prof Roberto Rettori di UniPg, le consigliere comunali di Amelia delegate a pubblica istruzione e politiche del lavoro, l’Anci, l’Arpal, l’Adisu, l’Its Umbria Academy, insieme ai privati e all’istituto musicale Briccialdi - spiega Palazzo Bazzani – hanno incontrato gli studenti delle quarte e quinte superiori di Amelia che hanno riempito la sala convegni. Durante la mattinata si sono susseguiti in continuo i contatti fra aziende e soggetti in cerca di lavoro. Gli esterni del Boccarini hanno infatti ospitato numerose imprese del territorio che hanno presentato le proprie offerte instaurando molti colloqui con chi era in cerca di opportunità occupazionali ed aveva risposto all’iniziativa della Provincia". Durante l’incontro con gli studenti invece i focus hanno riguardato l’approccio al mondo del lavoro, l’importanza della formazione e i diversi modi di sostenere colloqui. “Giovani in Cantiere“ non finisce ad Amelia. Il prossimo appuntamento è infatti già fissato. La Fiera del Lavoro tornerà a Terni il 6 giugno al PalaSì per far incontrare domanda e offerta e per proseguire il progetto avviato dalla Provincia, con il sostegno di Upi nazionale e la collaborazione di tutte le Istituzioni.