L’"Inclusione Sociale" funziona Le azioni dell’Unione dei Comuni

L’intervento di "Inclusione Sociale" Iti Trasimeno, realizzato attraverso un finanziamento europeo da un milione, "è stato un’opportunità per mettere in rete tutti gli attori che operano nei vari territori del Trasimeno e creare un rinnovato senso di unità, appartenenza e inclusione". Per questi motivi l’Unione dei Comuni del Trasimeno intende assicurare continuità, per il 2023, alle 4 principali azioni Iti di inclusione sociale: Cag (Centri di aggregazione giovanili), Cmi (Centri di mediazione interculturale), Affido familiare e Sistema informativo di accesso ai Servizi sociali. Il punto sui risultati fin qui prodotti dall’intervento di "Inclusione Sociale" ITI Trasimeno e sulle intenzioni future è stato fatto nei giorni scorsi al Teatro Cesare Caporali di Panicale nel corso di una iniziativa promossa dalla stessa Unione dei Comuni del Trasimeno e dalle cooperative Polis e Frontiera Lavoro a cui è stata affidata la gestione dei servizi. L’intervento si è sviluppato attraverso quattro diverse azioni: gestione di tre Centri di Aggregazione Giovanile situati a Tavernelle, Castiglione del Lago e Tuoro sul Trasimeno; gestione di due Centri di Mediazione culturale per Comunità immigrate a Castiglion Fosco e Magione; servizio di supporto ai Progetti di Affido familiare; realizzazione del Sistema informativo di accesso ai Servizi sociali per gli otto Comuni del Trasimeno che è il primo vero sistema informativo unico per l’accesso ai servizi dell’intero territorio lacustre. "Oltre 350 giovani tra i 6 e i 18 anni – è stato riferito nel corso dell’incontro di Panicale - hanno trovato nei Cag opportunità di solidarietà, accoglienza, formazione ed esperienze di crescita nella fase post pandemia. Tante comunità di migranti hanno trovato nei Centri di mediazione le risposte ai problemi di alfabetizzazione e ad altre esigenze. Numeri che confermano il raggiungimento dei bisogni del territorio".