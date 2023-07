L’incanto della ’’Fioritura’’ "Ma a Norcia manca ancora un’area per i camperisti"

Con un po’ in ritardo, per le bizzarrie del clima, ma a Castelluccio di Norcia la Fioritura è esplosa anche quest’anno, più bella che mai, e ormai da molti giorni attrae visitatori. "Colori meravigliosi – racconta Fabio Brandimarte, dell’associazione ’Per la vita di Castelluccio onlus’ – stavolta con delle sfumature particolari regalate dalla pioggia dei mesi scorsi, con dei fiori che hanno arricchito ulteriormente la tavolozza che siamo abituati a vedere.

Sotto il monte Vettore forse all’inizio non era piena come altri anni ma guardando da Castelluccio verso la Piana ci sono colori meravigliosi. Le presenze di visitatori devo dire che si concentrano molto anche nell’infrasettimanale, oltre che ovviamente nel fine settimana. Molti preferiscono passare per Acquata, Visso, Castel Sant’Angelo, perchè non ci sono blocchi stradali e si sale liberamente, mentre sul versante di Norcia fino ad ora la situazione era più ostica. Nei giorni scorsi il Comune ha deciso di togliere le limitazioni alla viabilità anche il sabato, per cui queste permangono solo la domenica. Diciamo che quest’anno la situazione mi sembra meno caotica degli altri anni, anche in termini di presenze, ma a mio avviso la domenica, quando c’è l’obbligo di parcheggiare altrove e prendere le navette, la situazione si potrebbe gestire meglio, per esempio si poteva fare un senso unico scendendo da Arquata, anche perchè il discorso delle navette non piace a tutti. Il fatto è che i problemi organizzativi nella fruizione di questi luoghi vanno ad aggiungersi ad un periodo terribilmente difficile per questo territorio di straordinaria bellezza.

Prima il sisma del 2016, con la ricostruzione ancora in corso o ancora da avviare come a Castelluccio, poi il Covid, mettiamoci anche il maltempo, aggiungiamo la viabilità difficile: il risultato è che Norcia continua a perderci economicamente. E in tanti cercano di glissare i problemi di circolazione venendo in moto, mentre invece devo constatare con rammarico che il territorio ha perso una fetta di mercato turistico che è quella dei camperisti, perchè a Norcia non esiste una vera e propria area camper attrezzata, che invece sarebbe importantissimo avere. Solo nella frazione di Campi c’è un’area di accoglienza per i camper, che infatti mi risulta stia andando bene.

Anche perchè i posti letto disponibili a fini turistici nel Nursino non sono stati ancora del tutto ripristinati, pur essendoci b&b e affittacamere attivi. Ci sono strutture funzionanti ma altre non lo sono ancora". Recentemente è stato presentato il progetto-Cucinelli per il recupero di Castelluccio di Norcia ma la gente del posto continua a soffrire, intanto, per i 7 anni di ritardi accumulati, dopo il terremoto del 2016 che ha distrutto lo splendido borgo della Valnerina. Resta il rammarico di molti che, se non ci fossero state le solite pastoie burocratiche, avrebbero messo in moto la rinascita già da tempo. "La gente è veramente stanca dell’attesa – conclude Brandimarte – anche perchè questa lunga battuta d’arresto, quando il paese aveva avviato il suo sviluppo, lascerà comunque delle ferite, dei cambiamenti profondi. C’è chi magari accetta di vendere perchè si è stancato. Insomma alla fine l’amarezza resta".

Patrizia Peppoloni