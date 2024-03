L’impresa è ’arcaica’. I vertici "in rosa" sono una minoranza

Le imprenditrici si fanno sempre più spazio nel panorama economico regionale. Dal 2014 al 2023 la presenza di donne nelle compagini societarie ha registrato un incremento costante (+1,2%) che non ha subito scossoni neanche durante la fase di shock economico esploso con la pandemia. Ma la disparità di genere nei ruoli apicali è ancora forte e la performance economica delle aziende a guida femminile è molto al di sotto di quella a guida maschile.

Lo scenario è emerso questa mattina nel corso del convegno “Impresa, singolare femminile. Caratteristiche e fabbisogni dell’imprenditoria femminile dalla voce delle protagoniste” che si è svolto a Terni. L’evento fa parte del “Giro d’Italia delle donne che fanno impresa”, la manifestazione itinerante organizzata da Unioncamere in collaborazione con le Camere di Commercio e i Comitati per l’imprenditoria femminile, per stimolare occasioni di conoscenza e approfondimento delle dinamiche di genere. Il padrone di casa Giorgio Mencaroni ha sottolineato come il tema della disparità e dei ruoli di comando in azienda "sia anche un problema culturale che ha a che fare, ad esempio, con una organizzazione familiare che nel nostro Paese è ancora troppo sbilanciata sulle donne". La presidente del Comitato Imprenditoria Femminile Dalia Sciamannini invece osserva: "è centrale per le imprese femminili il tema della qualificazione e della formazione continua". Intanto Caterina Grechi (Centro Pari Opportunità) ha annunciato "l’avvio dal sedici marzo del Point Donna Lavoro, un progetto che mira a indirizzare e sostenere le donne in cerca di una occupazione. Non dimentichiamo che il tema dell’indipendenza economica è prioritario per emanciparsi ed essere libera di scegliere della propria vita".

I numeri: è Ceo il 17,4% delle donne che ricoprono cariche in azienda, pari a 23 imprenditrici in tutta la regione. Presidenti di consigli di amministrazione donne, in Umbria ce ne sono 534 al 31 dicembre 2023 su 2.672 presidenti totali(erano 501 nel 2014). Emerge dunque come esista ancora forte, una disparità di genere nelle leve del comando. Le Consigliere delegate sono il 18,3% delle donne impegnate in ruoli aziendali. Scendendo la piramide, alla qualifica di “socio” la percentuale cresce di molto e si arriva al 40,6%.

Silvia Angelici