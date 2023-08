L’impianto sportivo di Campitello ospita il ’’Memorial Mario Cicioni’’

TERNI – Si svolgerà domani nello storico impianto della Polisportiva Campitello il ’’Memorial Mario Cicioni’’, indimenticato protagonista della società rossoblu e della comunità ternana nel suo complesso. "Onorare la sua figura è un dovere – sottolinea il direttore sportivo del Campitello, Stefano Della Rosa –. Un uomo che ha lasciato il segno nello sport ma anche figura importantissima per la città. Il risultato sportivo, in questi casi, passa in secondo piano. Inoltre avremo l’opportunità di trascorrere dei momenti di aggregazione con alcune società amiche. Tengo a sottolineare che anche quest’anno ci sarà la cerimonia della borsa di studio, assegnata allo studente che si è contraddistinto nel rendimento scolastico e per la correttezza ed assiduità nella pratica sportiva". Questo il programma del Memorial Cicioni: Campitello-Orvietana juniores (ore 18); Terni Fc-Narnese (ore 19); le finali alle 20 e 21.