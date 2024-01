Lights in the Dark Al Lyrick il buio si colora

Gli eroi della “Tron dance” spuntano dall’oscurità più completa e in quella scompaiono evocando i mondi virtuali del kolossal omonimo della Disney diretto oltre quarant’anni fa da Steven Lisberger a cui rimanda la trasfigurazione dalla “breakdance” più in voga del momento, divenuta, grazie alla tecnologia, un’imbattibile forma di intrattenimento teatrale e televisivo. E un brillante esempio di “Tron dance” è pure quel “Lights in the Dark” che i giapponesi dell’E.L Squad offrono martedì 16 alle 21.15 al pubblico del Lyrick animando sulla scena le silhouette iridescenti di feroci Samurai con le loro katane spaziali, di misteriose geishe dai sorrisi indecifrabili e di altre figure ancestrali grazie a un sistema di filamenti elettroluminescenti applicati ai bordi dei costumi controllati da un computer che, a seconda delle esigenze narrative, li accende, li spegne, li cambia di colore.

Settanta minuti di suggestioni luminose per ragazzini, ma anche per famiglie, come ricorda il successo sul piccolo schermo di formazioni simili a quella nipponica quale l’ucraina Light Balance, che, dopo essersi messa in luce in “Britain’s Got Talent” e “America’s Got Talent”, s’è ora accasata a Las Vegas. "Per noi tutto è cominciato nel 2003 anche se in una dimensione di strada completamente diversa da quella attuale" racconta Yokoi, 48 anni, breakdancer di Osaka divenuto prima una figura di spicco della scena urban orientale col gruppo di ballo Wrecking Crew Orchestra e poi, nel 2012, artefice del progetto E.L Squad (dove E.L sta proprio per Elettro-Luminiscenza). "La scoperta nel 2011 della tecnologia led ci ha fatto fare il passo definitivo, grazie anche a YouTube dove i nostri video sono divenuti subito virali". Il riferimento obbligato è il teatro nero di George Lafaille e, ancora prima, il settecentesco Buranku giapponese. Anche se quello di E.L Squad - che nel collettivo ospita pure due campioni mondiali di hip-hop dance - è un “black light theatre” senza “black light”, ovvero senza Lampada di Wood. "Lo show è concepito su quella contrapposizione tra luce e buio, bene e male, amore e odio, felicità e dolore, che tutti ci portiamo dentro perché parti del nostro percorso esistenziale; un lato solare e uno oscuro che debbono trovare il giusto equilibrio per consentirci di spendere al meglio le nostre esistenze" prosegue Yokoi, titolare in patria pure di una accademia di ballo-led chiamata Base. "Questo provoca una risposta diversa da paese a paese, in Giappone, in Cina o in Corea il pubblico è più compassato, si entusiasma ma non lo dà a vedere, mentre in Europa partecipa attivamente allo show. Il sogno? Andare in scena sui grandi palcoscenici della danza. E nei teatri italiani lo stiamo realizzando".

Andrea Spinelli