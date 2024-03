“Lieb“ festeggia l’amore al Museo Archeologico

Fa il suo debutto domenica alle 17 al Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria, l’album “Lieb“ che verrà presentato dalle sue protagoniste, il soprano Francesca Bruni e la pianista Sabina Belei (nella foto) con la partecipazione speciale dell’attore Stefano de Majo che permetterà al pubblico di apprezzare in pieno i testi, Chanson e Lieder, che verranno eseguiti in francese e in tedesco nel rispetto della poesia in lingua originale.

Il concerto, rigorosamente dal vivo e con ingresso libero, vedrà l’esecuzione dei brani, suonati e cantati dalle due interpreti mentre de Majo permetterà di avvicinarsi alla profondità delle parole. I poeti e compositori protagonisti della serata saranno Fauré e Silvestre, Poulenc e Anohuil, Mozart e Baumberg, Schumann e Rückert, Mahler e Rückert, Schumann e Mosen, Mendelssohn e Lenau, Schubert e Schober, Strauss e Mackay, Bianchi e Belei.

Ad ispirare l’album è stata l’amicizia tra le due artiste. "Questo lavoro – raccontano – nasce dalla voglia e dal piacere di trasformare in suono ciò che caratterizza il nostro essere nel profondo. Come una visione in cui abbiamo pensato che fosse finalmente arrivato il momento di omaggiare un sentimento tanto grande, contraddittorio, curativo, destabilizzante e prismatico come quello dell’Amore attraverso la musica. Solo un pianoforte e una voce, quindi, ad intraprendere questo cammino senza bussola, ma con l’unica certezza di non perdersi mai, guidate dai quei grandi compositori e poeti che, al solo ascolto, sono capaci di consegnarci mondi di infinite suggestioni".