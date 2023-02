Liceo Scientifico Alessi, studenti a lezione di sicurezza stradale

MAGIONE - Si è svolta nella mattinata del 18 febbraio all’Autodromo dell’Umbria la seconda giornata di Educazione Stradale promossa e realizzata da Automobile Club Perugia a vantaggio degli studenti del Liceo Scientifico di Perugia Galeazzo Alessi, su iniziativa della docente Isabella Tognellini. L’evento si inserisce in un più ampio progetto di educazione stradale che Automobile Club Perugia sta promuovendo a favore dei ragazzi tra i 16 e i 18 anni e che ha già visto coinvolti altri studenti del liceo perugino lo scorso 4 febbraio sempre presso l’Autodromo dell’Umbria. "Educare i giovani al rispetto delle regole è fondamentale in tutti gli ambiti" ha ribadito il Presidente di Automobile Club Perugia Ruggero Campi "ma il rispetto delle regole assume un’importanza vitale quando si è in strada: rispettare il Codice della Strada significa in molti casi salvare la vita, propria e degli altri. Abbiamo voluto quindi organizzare un momento di riflessione, per stimolare la consapevolezza dei ragazzi sui rischi connessi alla guida e in particolare connessi all’assunzione di alcool e droga al volante". La giornata ha fornito una preziosa occasione per far conoscere ai ragazzi il Centro Nazionale di Educazione e Sicurezza Stradale, una piccola grande eccellenza umbra.