"Licenza di Locale Pubblico Sospesa per 15 Giorni a Terni"

TERNI Sospesa per 15 giorni dal questore la licenza di un locale pubblico della prima periferia. Il locale era stato segnalato dai carabinieri come ritrovo abituale di persone pluripregiudicate. Non solo: diversi gli interventi effettuati dall’Arma nel locale negli ultimi mesi, sempre in piena notte e sempre a causa di abuso di alcol e droghe, tra questi l’aggressione di un avventore verso un altro e un accoltellamento. Tante le segnalazioni di residenti. E’ la terza volta, negli anni, che l’attività del bar viene sospesa per motivi di sicurezza.