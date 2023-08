Libro e stampa antica, la storia è qui Così la carta diventa meraviglia

La meraviglia della carta scritta, stampata, disegnata, da sfogliare con mano... Palazzo Vitelli a Sant’Egidio ospita il prossimo fine settimana, dal primo al 3 settembre, la ’Mostra del Libro e della Stampa antica’ portando in vetrina persone e opere: 40 espositori provenienti dall’Italia e dall’estero, distribuiti in 35 stand, che proporranno rarità della produzione libraria, dell’incisione e della cartografia mondiale. L’appuntamento tifernate è una delle tre rassegne di settore più importanti in Italia, la più longeva per continuità, "si distingue per la qualità dei libri, per il pregio, la rarità e il valore dei manoscritti, degli incunaboli, delle cinquecentine, nelle introvabili prime edizioni dal valore di decine di migliaia di euro". Al trasferimento online del mercato bibliofilo e delle aste, la XXIII Mostra del Libro antico e della Stampa Antica risponde con la concretezza del contatto diretto con i capolavori del genio letterario e della tecnica tipografica.

La traccia che lascia la realtà a chi ne fa esperienza, opposta a tutto ciò che è virtuale, resiste ancora a Città di Castello e per questo il sindaco Luca Secondi e l’assessore Letizia Guerri hanno ringraziato ieri il presidente dell’associazione Palazzo Vitelli a Sant’Egidio Fabio Nisi, il curatore della mostra Giancarlo Mezzetti e il colonnello Guido Barbieri, comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Perugia. Quest’ultimo ha sottolineato "l’importanza di una manifestazione che contribuisce alla valorizzazione e alla salvaguardia dell’immenso patrimonio storico legato al libro antico e alla stampa antica, alle opere più importanti della storia della letteratura, della cartografia e della grafica".

Nella mattinata di sabato 2 settembre, dopo l’inaugurazione alle ore 9.30, quest’anno la Mostra del Libro renderà omaggio alla pagina indimenticabile di fede e spiritualità scritta nel territorio da Santa Margherita da Città di Castello attraverso la presenza e la testimonianza di suor Antonina Cordaro del Terz’Ordine Domenicano, una delle tre suore al mondo a cui è stato concesso di esercitare l’apostolato all’esterno del convento. La mostra potrà essere visitata a ingresso libero a palazzo Vitelli a Sant’Egidio venerdì 1 settembre, dalle ore 14 alle 19.30, sabato 2 settembre dalle ore 9.30 e anche domenica 3 settembre dalle ore 9.30 alle ore 19.30.