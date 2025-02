Libro e proiezione per una serata horror al PostModernissimo

Al PostModernissimo prosguono gli incontri d’autore. Questa sera è ospite nella sala perugina il critico Pier Maria Bocchi che alle 20 presenterà “So cosa hai fatto. Scenari, pratiche e sentimenti dell’horror moderno“, il suo libro dedicato al genere horror. In compagnia dell’autore ci sarà Giacomo Calzoni, critico ed esperto di ‘terrore’ (l’ingresso è libero). Il volume analizza il cinema horror a partire dalla fine degli anni ’70, il momento che ha segnato la nascita dell’horror “moderno“, campanello d’allarme e cartina al tornasole di istanze sociali, politiche e culturali. A seguire, alle 21 Bocchi e Calzoni introdurranno al pubblico la proiezione del film, ovviamente horror, ‘It Follows’ del 2014 di David Robert Mitchel che ruota intorno al sesso, all’amore e agli incubi che non vediamo ma che ci inseguono per tutta la nostra vita.

E ancora, martedì 18, Fabrizio Ferraro, autore tra i più interessanti nel panorama del cinema indipendente, sarà in sala per presentare al pubblico il dittico “Wanted“ e “Desert Suite“.