Libri e documentari nel nome delle donne

CASTIGLIONE DEL LAGO – "Città della Pieve ritiene fondamentale continuare a offrire spunti di riflessione in occasione della Giornata internazionale della donna". Queste le motivazioni alla base del calendario di iniziative per l’8 marzo dell’Amministrazione Comunale di Città della Pieve e della Biblioteca Comunale "Francesco Melosio". A dare il via agli appuntamenti nella Sala lettura della Biblioteca Comunale "Francesco Melosio" è stata la presentazione del libro "Madame Clicquot. Lo champagne sono io" di Adriana Assini. Il calendario proseguirà poi venerdì 8 marzo, alle ore 17:45, con la proiezione del documentario "Regine di quadri: Maria Bellonci e Isabella d’Este, le due donne del Rinascimento italiano" di Anna Testa. A chiudere il programma di iniziative dedicate alla Giornata internazionale della donna, venerdì 22 marzo alle ore 16:30, si terrà infine la presentazione del libro "Donne caparbie: Italiane che hanno cambiato il mondo" di Maura Zamola.