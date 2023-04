Libreria PopUp La parola ai fumettisti Bucci e Atzeni

Doppio appuntamento oggi e domani alla libreria POPUP di Perugia, in via Birago, con i fumettisti e illustratori Marco Bucci e Riccardo Atzeni. Si parte oggi alle 18.30, con la presentazione di Saetta Rossa (Panini Comics): il giorno in cui si apprende della morte di David Bowie, tutto smette di avere senso e Samuel resta paralizzato.Dialoga con gli autori Roberto Mauri, Omphalos. Al termine dell’incontro firmacopie, dediche e illustrazioni. Domani alle 17 conversazione intorno ai temi di Simulacri – il primo fumetto lgbtqia+ pubblicato da Bonelli.