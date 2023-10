"Liberiamo Orvieto dalla plastica". L’urlo di battaglia di Emilia Pollasto

Coinvolgere il maggior numero di persone possibile affinché Orvieto sia uno dei territori liberi dalla plastica. E’ l’obiettivo che lancia la giovane Emilia Pollasto (nella foto), insegnante alle scuole elementari, 25 anni, appena nominata responsabile di “Plastic Free“, associazione nazionale che conta 250mila volontari in tutta Italia e organizza eventi e raccolte di rifiuti contro l’inquinamento da plastica.

Come nasce questo impegno?

"Ho accettato questa responsabilità dalla preoccupazione di un futuro sempre più pieno di plastica, ma anche dalla voglia di ripulire le strade, le spiagge e tutto ciò che chiede aiuto, per non vedere più i danni che la plastica reca ad animali e pianeta".

Quali sono le priorità di Orvieto?

"Nel centro storico il problema è minimo, grazie ai continui interventi di pulizia; la parte periferica ha grosse carenze. I giardini di tutte le località (Orvieto Scalo, Sferracavallo, Ciconia) sono molto sporchi. I problemi principali si riscontrano sui bordi delle strade, basti pensare alla strada che porta al parcheggio della funicolare, che tra l’altro è il primo posto che i turisti vedono. Altra grande carenza è presente al laghetto di Orvieto scalo, dove mancano completamente i secchi e perciò è pieno di rifiuti gettati a terra. C’è anche il lago di Corbara, dove anche lì mancano i secchi e perciò le sponde sono piene di rifiuti".

Come ti sembra la situazione locale dal punto di vista ambientale?

"Se ci limitassimo a guardare le strade che percorriamo ogni giorno, in maniera superficiale, potrebbe sembrare di vivere in una realtà discretamente pulita. Ma basta osservare con un po’ più di attenzione per accorgersi che non è proprio così. C’è ancora molta inciviltà che regna. Per non parlare dei bordi stradali pieni di immondizia caduta, il più delle volte, dai camion che si occupano proprio della raccolta dei rifiuti".

Quali sono gli obiettivi che ti proponi da qui ad un anno?

"Portare Orvieto a diventare un comune plastic free è sicuramente uno degli obiettivi. Ma ciò che mi auguro di più è che, sulla scia di questo, molti altri comuni aderiscano al progetto e partecipino attivamente. Quindi Orvieto e comuni limitrofi attivi verso un futuro più leggero dalla plastica, sarebbe un buon punto di partenza. Organizzare quante più giornate di raccolta possibile sarà un altro degli altri obiettivi".

Cla.Lat.