Libera la venditadegli abbonamentialla stagione teatrale

ORVIETOTerminata la fase di prelazione per i vecchi abbonati, da ieri è partita la vendita libera per i nuovi abbonamenti alla stagione del Teatro Mancinelli, “30 anni di Compagnia“. Doppia la modalità di vendita: on line sul sito ticketitalia.com e fino al 21 settembre alla biglietteria del Teatro. Invariati i prezzi degli abbonamenti. Per tutti e 13 i titoli della stagione: platea, primo e secondo ordine 260 euro, terzo e quarto ordine e loggione 200 euro. A partire dal 22 settembre inizierà invece la vendita dei biglietti dei singoli spettacoli on line sul sito www.ticketitalia.com. I prezzi sono per la platea di 30 euro primo e secondo ordine 25 euro, terzo e quarto ordine 20 euro, loggione 15 euro, under 25 invece 10 euro.