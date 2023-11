L’extravergine “Batta“ tra le migliori etichette della guida Flos Olei

Proprio in questi giorni, in piena campagna olearia, è giunto al Frantoio Giovanni Batta, in via San Girolamo, da parte di Flos Olei, prestigiosa guida agli oli extravergini di tutto il mondo, la conferma del punteggio ottenuto per l’olio dell’Azienda Batta prodotto nel 2022: 99100. Una conferma che premia la professionalità e la qualità dell’extravergine biologico firmato Batta ottenuto dagli olivi delle colline attorno a Perugia. tale punteggio colloca l’olio Batta nella élite delle oltre 1.600 aziende esaminate dagli assaggiatori di Flos Olei.