L’ex sindaco e la condanna: "Ricorreremo in appello"

UMBERTIDE – Il tono è tranquillo, quasi distaccato: l’ex sindaco Marco Locchi non pare troppo preoccupato della sentenza che lo condanna a pagare, in solido con altri membri della sua Giunta, amministrativi e tecnici del Comune 289 mila euro (41 mila a testa) per danno erariale. Sullo sfondo la vicenda delle lottizzazioni realizzate - e le relative vendite - tra il 2005 e il 2017 nella frazione di Montecastelli, per la quale la CdC aveva in prima istanza chiesto un risarcimento di 1,1 milioni di euro. Locchi dichiara: "La sentenza ha riconosciuto che l’area in questione è pienamente dotata delle aree verdi e dei parcheggi richiesti dalla legge. E’ stato riconosciuto che la mia Giunta e la struttura tecnica del Comune hanno correttamente applicato la normativa vigente, cosa che ha fatto cadere la tesi del dolo sostenuta dalla Procura Regionale. Abbiamo operato in favore della comunità senza favorire alcuno, nel pieno rispetto della legge. Mi riservo di impugnare la decisione assunta dalla Corte dei Conti con la recente sentenza".

A Locchi fa eco il suo avvocato difensore Michele Bromuri: "Da una prima lettura mi sembra che la pretesa erariale sia stata significativamente ridimensionata, mi riservo tuttavia ogni più approfondita valutazione ai fini dell’impugnativa in appello". L’ex sindaco non è il solo a rischiare di sborsare i 41 mila euro: con lui gli ex assessori, Cinzia Montanucci, Pier Giacomo Tosti e Raffaella Violini; il segretario ed il vice segretario del Comune Marco Angeloni e Francesco Giulietti, il tecnico Lorenzo Antoniucci.