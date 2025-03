L’ex capo di gabinetto della Tesei ad Antognolla

Antognolla Resort & Residences ha nominato Federico Ricci nel ruolo di Chief Executive Officier (Ceo). "La nomina segna l’ingresso in azienda - si legge in una sua nota - di un professionista con solide competenze manageriali, che guiderà le prossime fasi".

Federico Ricci, umbro di 48 anni, ha ricoperto ruoli di responsabilità in aziende di molteplici settori, maturando esperienza nel comparto finanziario, farmaceutico, infrastrutturale, It e industriale. Si è confrontato con molteplici assetti proprietari, lavorando con imprese familiari, anche sostenute da fondi di private equity, con società quotate in borsa e aziende pubbliche e negli ultimi 5 anni è stato capo di gabinetto della presidenza della Regione guidata da Donaatella Tesei.

"Sono molto felice di iniziare questo nuovo incarico come Ceo di Antognolla, una realtà che ha un grande potenziale di crescita e sviluppo", ha commentato Ricci. "Ringrazio il board per avermi scelto per questa sfida bellissima e complessa, in cui cercherò di guidare Antognolla nel raggiungimento degli obiettivi fissati".

Commentando la nomina, Andrey Yakunin, presidente del Consiglio di amministrazione di Antognolla, ha dichiarato: "Siamo lieti che Federico Ricci si sia unito a noi come nostro Ceo. Siamo certi che, con la sua esperienza e la sua leadership, svolgerà un ruolo cruciale nell’ulteriore crescita di Antognolla, basandosi sulle solide fondamenta che abbiamo stabilito negli ultimi anni".