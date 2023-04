L’ex assessore: "Subìto un processo assurdo"

L’ex assessore della Giunta Di Girolamo, Christa Falchetti Ballerani, in un post dichiara il suo sostegno al candidato sindaco Paolo Cianfoni, dell’Assemblea degli innovatori, lista civica di area centrosinistra. Ma non solo. Perché l’ex assessore, avvocato di professione, ricorda la sua passata esperienza amministrativa e soprattutto gli strascichi giudiziari. "Uscita dalla mia prima esperienza politica che mi ha visto assessore dell’ultima Giunta di centro sinistra – si legge nel post dell’avvocato Ballerani – avevo deciso di chiudere porte e finestre a qualsiasi impegno politico.Basta, mi sono detta, non fa per me. Ho subìto un percorso giudiziario penoso e sono stata coinvolta in un processo che tutti i presupposti aveva fuorché quello della giustizia. Un processo che ha ferito pesantemente la mia vita così come la storia della nostra città. Un processo dal quale ne sono uscita limpidamente assolta ma letteralmente stravolta".

"All’alt che avevo dato a me stessa , però, ho scoperto un’alternativa - continua – . Ho scoperto che c’è un’alternativa tra l’essere una cittadina inattiva che limita la propria vita a lavorare , pensare a coltivare solo il proprio angoletto di vita rispetto ad essere una cittadina che prova a fare qualcosa per la città dove è nata e dove vive non solo anagraficamente". "Ho lavorato in questi anni con l’associazione Cittadini Liberi - conclude –.Non mi sento ‘schiava di Perugia’ né idiota al punto tale da farmi imbambolare dagli slogan. L’Umbria ha bisogno di essere ricostruita in tutti i suoi territori. E Terni deve ricostruirsi forte soprattutto economicamente".