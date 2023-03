L’ex assessore regionale Vincenzo Riommi prosciolto dalle accuse

L’ex assessore regionale Vincenzo Riommi, e il suo socio, Nico Valecchi, sono stati prosciolti dall’accusa di truffa ai danni della Regione Umbria, e di malversazione. Secondo la ricostruzione dell’accusa, avrebbero ottenuto dei finanziamenti pubblici poi utilizzati per destinazioni diverse da quelle previste dal bando di assegnazione a cui la società, la Palazzo Giusti Orfini, aveva partecipato, ottenendo l’erogazione del contributo per la realizzazione di un filato di cashmere tecnico, e brevettato, denominato Cashtech. Erano 97mila gli euro al centro della contestazione avanzata dalla Procura della Repubblica di Spoleto. Accuse dalle quali, come detto, i due imputati sono stati prosciolti. "Il giudice per l’udienza preliminare al Tribunale di Spoleto, con grande scrupolo valutativo e applicando la nuova regola di garanzia introdotta dalla recente riforma del codice di procedura penale, ha prosciolto Vincenzo Riommi da ognuna delle censure elevate a suo carico" dice l’avvocato Nicola Di Mario che con il collega Guido Bacino ha assistito l’ex assessore.