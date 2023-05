L’evento “Viaggi nel mondo“ di Dacia Maraini

Cinquanta scatti di grande e medio formato, realizzati tra gli anni Sessanta e Settanta per celebrare lo sguardo originale, curioso e appassionato di una grande scrittrice e indagatrice dei fenomeni culturali e sociali del nostro tempo. Spoleto rende omaggio a Dacia Maraini con “Viaggi nel mondo”, la mostra fotografica che da sabato 13 maggio al 30 settembre viene allestita nel Museo Archeologico Nazionale e Teatro Romano, a cura di Serafino Amato: saranno esposte circa cinquanta fotografie che Dacia ha scattato nei suoi viaggi nel mondo, compiuti spesso in compagnia di Alberto Moravia e, in altre occasioni, di Pier Paolo Pasolini, Maria Callas e altri artisti, fotografi, registi. Con loro ha attraversato diversi continenti, dall’America centrale all’Asia, cogliendo con la sua macchina fotografica la monumentalità dei siti archeologici e della natura, indagando il fascino del passato e la grandezza evocata nei costumi tradizionali o nei ruderi di antiche architetture.

Seguendo la lezione paterna (il padre Fosco è stato un antropologo e fotografo di terre e culture lontane) la scrittrice ha sempre portato con sé una macchina fotografica e ha sempre documentato e lasciato testimonianze di un mondo scomparso, di un’umanità che si è andata trasformando. Il flusso di tradizione e modernità, di memoria e oblio, la forza della natura si intrecciano così nella sequenza degli scatti selezionati da Serafino Amato, che dialogano idealmente con la ricca collezione di reperti conservati nelle sale del Museo.

“Dacia Maraini. Viaggi nel Mondo” è promossa da Fidapa Spoleto in collaborazione con il Museo, Direzione Regionale Musei Umbria, Associazione Fondo Alberto Moravia, Comune e Fondazione Festival dei Due Mondi (con il sostegno di altri partner) ed è un tributo all’attività di Dacia Maraini e alla sua poliedrica natura che, oltre alla letteratura si è espressa anche attraverso l’obiettivo della macchina fotografica, offrendo l’opportunità di conoscere meglio una delle più autorevoli scrittrici e pensatrici italiane.

La mostra si inaugura sabato 13 alle 17 con un incontro, in collaborazione con l’Associazione Fondo Alberto Moravia, che vedrà protagonista la stessa Dacia Maraini in una conversazione sul tema della mostra insieme allo scrittore Lorenzo Pavolini. Poi, per tutto il periodo della mostra, il Museo Archeologico Nazionale proporrà con autori e presentazioni di libri legati al tema della mostra, tra viaggi, diritti e identità culturali. In collaborazione con la libreria Ubik, secondo appuntamento si terrà giovedì 25 maggio alle 17 con lo scrittore, finalista del Premio Strega 2012, Marco Mantello che parlerà del suo ultimo libro “Marie Gulpin“ con la scrittrice Carola Susani.

Sofia Coletti