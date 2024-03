L’evento “Slava’s SnowShow” al Lyrick

Tra una spettacolare bufera di neve, un volo libero e fantasioso di decine di giganteschi palloni colorati, tra scene e personaggi tenere e divertenti, il Lyrick si illumina con uno show travolgente, libero, lirico, ironico, talvolta venato di malinconia. Perché da domani a domenica il teatro di Santa Maria degli Angelo accoglie “Slava’s SnowShow”, spettacolo senza tempo, tra i più suggestivi del repertorio di Slava, il celebre clown russo che si ispira a Marcel Marceau, Charlie Chaplin e Totò, capace di conquistare i più piccoli e restituire ai grandi la meraviglia e la magia dell’infanzia.

Paolo Cardinali, direttore artistico di Zona Franca, l’associazione che organizza la stagione del Lyrick, ha deciso di puntare forte su questo spettacolo, con numerose repliche, così da soddisfare tutti gli spettatori. “Slava’s SnowShow” andrà in scena domani, giovedì e venerdì alle 20.45, sabato alle 17 e alle 20.45, domenica alle 16 e alle 19.30 con prevendite dei biglietti sui circuiti TicketItalia e TicketOne.

Da anni “Slava’s Snowshow” continua a incantare milioni di spettatori di tutte le nazionalità, culture ed età, conservando intatta la sua spontaneità e la sua magia. Il suo geniale, eccentrico e pluripremiato ideatore, il russo Slava, considerato “il miglior clown del mondo“, afferma di amare "un teatro che nasce dai sogni e dalle fiabe, ricco di speranze e sogni, di desideri e di nostalgie, di mancanze e disillusioni. Un teatro che sfugge a qualsiasi definizione, all’interpretazione unica delle sue azioni e da qualsiasi tentativo di limitazione della sua libertà"

Lo show è una sequenza di sorprendenti magie. Una nevicata di carta che infuria su tutta la sala, enormi, leggerissimi e colorati palloni che planano sulla platea, cinque clown che danno vita una rappresentazione poetica e candida, imprevedibile, gioiosa e atletica, in bilico tra happening e circo. Il teatro di Slava è amato perché riesce a tessere un mondo fatto di sogni e di fiabe in cui è impossibile non lasciarsi trasportare. "Mi piace restare a teatro quando gli spettatori sono andati, ma il luccichio luccicante dei loro sorrisi ancora indugia nell’oscurità della sala – dice l’artista –. Mi concentro sui respiri, i ritmi, i sospiri di gioia e del dolore che ancora pervadono il teatro. La notte è scesa. Quanto sono incredibilmente privilegiato nel poter guardare gli occhi felici di migliaia di spettatori ogni notte".

S.C.