L’evento: ottanta magie ’macchiaiole’ in esposizione . Ancora pittura di alto livello alle Logge dei Tiratoi

È stata inaugurato nel pomeriggio di ieri nei suggestivi locali delle Logge dei Tiratoi (Piazza 40 Martiri), per rimanere aperta fino al 3 marzo 2024, la mostra “I Macchiaioli e la pittura en plein air tra Francia e Italia” a cura di Simona Bartolena. Il taglio del nastro è avvenuto dopo la presentazione dell’evento presso il Muam ( Museo Arti e Mestieri), presenti il sindaco Filippo Stirati, Lucio Lupini per la Fondazione Perugia, Ulisse Fata, Presidente Fondazione Università Arti e dei Mestieri. La rassegna, un evento di portata internazionale, presenta oltre 80 opere dei grandi protagonisti di questa rivoluzionaria stagione artistica quali Signorini, Fattori, Abbati, Sernesi in dialogo con quelle di alcuni esponenti della Scuola di Barbizon quali Corot, Daubigny, Troyon, Rousseau. Le opere provengono per lo più da collezioni private, e quindi difficilmente visibili al pubblico, oltre che da importanti istituzioni pubbliche.

Articolata in cinque sezioni indaga i protagonisti di un movimento fondamentale per la pittura, che prese forma ai tavoli del Caffè Michelangelo di Firenze. La mostra è prodotta da Navigare Srl col patrocinio del Comune, il sostegno della Fondazione Perugia, in collaborazione con Land, ViDi cultural e ONO arte contemporanea. Partner dell’evento l’Istituto Italiano Design di Perugia, l’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia, Fondazione Università delle Arti e Mestieri e Diffusione Cultura, col contributo del travel partner Trenitalia. Prevendita online dei biglietti sul sito web ticketone.it. Info e prenotazioni: tel. 075 8682952. Le Logge dei Tiratoi si confermano quindi uno straordinario contenitore di importanti eventi artistici ospitando anche “Il ritorno a Gubbio di Leoncillo” e nella contigua chiesa dei Bianchi”Il tondo peruginesco di Cantiano dialoga con un giovane Raffaello”.