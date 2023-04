L’evento Festival del Giornalismo, si parte

Cinque giorni per fare di Perugia la capitale globale dell’informazione, il centro nevralgico e pulsante dell’attualità e del dibattito contemporaneo. Ci siamo, oggi si apre il Festival Internazionale del Giornalismo che fino a domenica farà vibrare e vivere il centro storico con più di 500 speaker di tutto il mondo e quasi 200 eventi, sempre a ingresso libero e in diretta streaming e on demand sul sito del Festival.

Entusiasmo alle stelle e un pizzico d’ansia per le aspettative di questa edizione numero 17 sono i sentimenti che stanno vivendo gli organizzatori, come ci racconta Arianna Ciccone, fondatrice e direttrice del Festival insieme a Chris Potter (insieme nella foto) "C’è un’atmosfera di gran fermento, tutti sono entusiasti e pronti per quella che definisco una festa, perché è un incontro tra i giornalisti e la comunità di lettori e lettrici, un qualcosa di unico che sta per accadere a Perugia. Gli speaker stanno arrivando da tutto il mondo, le sale sono sistemate, gli eventi sono importanti. Sarà un bel festival". Due gli argomenti cruciali del cartellone, l’Ucraina, a un anno dall’invasione della Russia, e la crisi climatica, per ampliare poi lo sguardo a tutti i temi più attuali, scottanti e delicati del momento. Sarà un’edizione più internazionale che mai, grazie soprattutto alle tante e importanti proposte arrivate nella fase organizzativa. Novità assoluta, il servizio di traduzione automatica in tempo reale degli eventi, basato sull’intelligenza artificiale. Basterà un cellulare con le cuffiette e il wi-fi.

Ecco allora gli appuntamenti principali di questa prima giornata. Il fronte della cyberguerra in Ucraina con droni, leaks e fake news che inquinano gli scenari geopolitici sono al centro dell’incontro delle 17.15 alla Sala Raffaello dell’Hotel Brufani, con la giornalista Carola Frediani, Francesca Bosco, esperta di criminalità informatica e Flavio Pintarelli scrittore e marketing strategist. Sempre alla Sala Raffaello si parla alle 14 di Chat GPT (per creare testi complessi) e Dall-E (per creare fotografie). Per capire se sono strumenti per aiutare o sostituire il giornalista. Alle 16.15 c’è il tributo ad Aaron Swartz, genio della rete morto suicida 10 anni fa, ripercorrendo la biografia con Giovanni Ziccardi autore del libro “Aggiustare il mondo. La vita, il processo e l’eredità dell’hacker Aaron Swartz“. E ancora, alle 18 alla Sala dei Notari ci sarà l’appello di GreenPeace Italia che presenta in anteprima i risultati del rapporto annuale “Media e Clima 2022“, con Riccardo Iacona, Stella Levantesi. Alle 19.30 “L’ultimo viaggio“ chiude gli appuntamenti della giornata con Monsignor Vincenzo Paglia, Chiara Lalli, bioeticista e giornalista, Sergio Ramazzotti pluripremiato foto-reporter in una riflessione sul fine vita.

Sofia Coletti